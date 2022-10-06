Україна отримала у вересні вдвічі менше фінансової допомоги, ніж у серпні — Finance.ua

Україна отримала у вересні вдвічі менше фінансової допомоги, ніж у серпні Вчора 11:07 — Казна та Політика

Україна отримала у вересні вдвічі менше фінансової допомоги, ніж у серпні

У вересні Україна отримала $2 млрд допомоги від іноземних партнерів. Для порівняння, це вдвічі менше, ніж у серпні — $4,7 млрд. При цьому вже у жовтні фіндопомога має збільшитися.

Про це повідомили аналітики Центру економічної стратегії

Вказується, що всі кошти, які надійшли у вересні, були грантовими: $1,5 млрд від США і 500 млн євро від Європейського Союзу. Повертати ці суми Україні не доведеться.

При цьому навіть такий обсяг допомоги дозволяє значно полегшити тягар дефіциту бюджету, який у серпні перевищив $4 млрд, зазначили експерти. А вже цього місяця ситуація з надходженням фінансової допомоги має покращитися. Наприкінці вересня у Штатах остаточно узгодили новий пакет допомоги Україні.

Так, США збільшать свою підтримку бюджету України на $4,5 млрд у 2022 році — по $1,5 млрд у жовтні, листопаді та грудні. Це грантова підтримка, яку не потрібно буде повертати.

Крім того, Міністерство фінансів України розраховує вже у жовтні отримати першу частину кредиту від Євросоюзу (8 млрд євро). Також тривають переговори з МВФ (Міжнародним валютним фондом), за результатами яких наша країна може отримати ще $1,3 млрд кредитного фінансування.

Загалом з початку повномасштабної війни Україна отримала $19,4 млрд грантів та кредитів від іноземних партнерів. Міжнародна фінансова допомога включає кредити й гранти, які спрямовуються до бюджету нашої держави від інших країн чи організацій.

Інфографіка: ЦЕС

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