Україна отримала у вересні вдвічі менше фінансової допомоги, ніж у серпні — Finance.ua
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Україна отримала у вересні вдвічі менше фінансової допомоги, ніж у серпні

Казна та Політика
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Україна отримала у вересні вдвічі менше фінансової допомоги, ніж у серпні
Україна отримала у вересні вдвічі менше фінансової допомоги, ніж у серпні
У вересні Україна отримала $2 млрд допомоги від іноземних партнерів. Для порівняння, це вдвічі менше, ніж у серпні — $4,7 млрд. При цьому вже у жовтні фіндопомога має збільшитися.
Про це повідомили аналітики Центру економічної стратегії.
Вказується, що всі кошти, які надійшли у вересні, були грантовими: $1,5 млрд від США і 500 млн євро від Європейського Союзу. Повертати ці суми Україні не доведеться.
При цьому навіть такий обсяг допомоги дозволяє значно полегшити тягар дефіциту бюджету, який у серпні перевищив $4 млрд, зазначили експерти. А вже цього місяця ситуація з надходженням фінансової допомоги має покращитися. Наприкінці вересня у Штатах остаточно узгодили новий пакет допомоги Україні.
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Так, США збільшать свою підтримку бюджету України на $4,5 млрд у 2022 році — по $1,5 млрд у жовтні, листопаді та грудні. Це грантова підтримка, яку не потрібно буде повертати.
Крім того, Міністерство фінансів України розраховує вже у жовтні отримати першу частину кредиту від Євросоюзу (8 млрд євро). Також тривають переговори з МВФ (Міжнародним валютним фондом), за результатами яких наша країна може отримати ще $1,3 млрд кредитного фінансування.
Загалом з початку повномасштабної війни Україна отримала $19,4 млрд грантів та кредитів від іноземних партнерів. Міжнародна фінансова допомога включає кредити й гранти, які спрямовуються до бюджету нашої держави від інших країн чи організацій.
Інфографіка: ЦЕС
Інфографіка: ЦЕС

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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