ОВДП у Дії матимуть назви окупованих міст — Finance.ua
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ОВДП у Дії матимуть назви окупованих міст

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ОВДП у Дії матимуть назви окупованих міст
ОВДП у Дії матимуть назви окупованих міст, Фото: blog.portmone.com.ua
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що невдовзі українці матимуть можливість придбати військові облігації в Дії. За його словами, команда Мінцифри працює над запуском облігацій у застосунку.
Кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста: «Тобто купуєте облігацію Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим — фінансуєте економіку країни та ЗСУ, а наші воїни працюють, щоб вже скоро над кожним з цих міст підняли синьо-жовтий стяг. Військові облігації в Дії — це класичний win-win: спонсорування перемоги України над росією та гарантований прибуток», — написав міністр.
Він пообіцяв написати згодом більше деталей.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів на засіданні прийняв постанову, яка дозволить українцям інвестувати у військові облігації уряду через Дію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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