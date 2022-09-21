ОВДП у Дії матимуть назви окупованих міст — Finance.ua

ОВДП у Дії матимуть назви окупованих міст Вчора 08:30 — Фондовий ринок

ОВДП у Дії матимуть назви окупованих міст, Фото: blog.portmone.com.ua

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував , що невдовзі українці матимуть можливість придбати військові облігації в Дії. За його словами, команда Мінцифри працює над запуском облігацій у застосунку.

Кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста: «Тобто купуєте облігацію Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим — фінансуєте економіку країни та ЗСУ, а наші воїни працюють, щоб вже скоро над кожним з цих міст підняли синьо-жовтий стяг. Військові облігації в Дії — це класичний win-win: спонсорування перемоги України над росією та гарантований прибуток», — написав міністр.

Він пообіцяв написати згодом більше деталей.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів на засіданні прийняв постанову, яка дозволить українцям інвестувати у військові облігації уряду через Дію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.