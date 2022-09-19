Уряд дозволив купувати військові ОВДП через Дію — Finance.ua
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Уряд дозволив купувати військові ОВДП через Дію

Фондовий ринок
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Уряд дозволив купувати військові ОВДП через Дію
Уряд дозволив купувати військові ОВДП через Дію
Уряд затвердив постанову, яка дасть можливість придбати військові облігації через Дію.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії», — сказав очільник Уряду.
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За його словами, за час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд гривень.
«Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави», — додав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів;
  • 25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту;
  • номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну;
  • з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на понад 100 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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