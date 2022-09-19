Уряд дозволив купувати військові ОВДП через Дію — Finance.ua

Уряд дозволив купувати військові ОВДП через Дію Вчора 10:45 — Фондовий ринок

Уряд дозволив купувати військові ОВДП через Дію

Уряд затвердив постанову, яка дасть можливість придбати військові облігації через Дію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії», — сказав очільник Уряду.

За його словами, за час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд гривень.

«Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави», — додав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів;



25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту;

номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну;

з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на понад 100 млрд грн.

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