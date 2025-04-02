Отримували «бойові» та будували будинок командиру: поліція розкрила схему — Finance.ua
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Отримували «бойові» та будували будинок командиру: поліція розкрила схему

Кримінал
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Отримували «бойові» та будували будинок командиру: поліція розкрила схему
Отримували «бойові» та будували будинок командиру: поліція розкрила схему
Українські військові збудували будинок заступнику командира однієї з військових частин. Під час будівництва їм виплатили майже 3 млн гривень «бойових».
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
До злочинної діяльності причетні заступник командира військової частини та командир батальйону. Останній допоміг йому знайти людей, зокрема трьох підлеглих військовослужбовців, для будівництва та обслуговування його будинку.
Попри те, що упродовж березня 2023 року — серпня 2024 року військові фактично не виконували свої службові обов’язки, їм нараховували «бойові» виплати. Для цього, до офіційних документів вносилися дані щодо безпосередньої участі підлеглих в бойових діях. Унаслідок службових махінацій, заступнику командира збудували будинок, а державі завдали збитків на майже 3 млн грн.
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БЕБ повідомило підозру ексзаступнику командира військової частини та командиру батальйону. Їм інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відшкодування завданих державі збитків.
За скоєне передбачена відповідальність — до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За матеріалами:
Finance.ua
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