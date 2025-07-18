Острови в Європі, де немає напливу туристів — Finance.ua

Острови в Європі, де немає напливу туристів Сьогодні 18:00 — Світ

Острови в Європі, де немає напливу туристів

Як пише видання traveloffpath , наслідки надмірного туризму є однією з найбільших загроз, з якими зараз стикається Європа.

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Дуже популярні острови

Неймовірно популярна острівна країна Мальта опинилася на першому місці з колосальними 38 700 ночівлями на метр квардратний.

За нею йдуть іспанські популярні острови Лансароте (21 600 ночей на км²) та Тенерифе (16 873).

Але якщо ви бажаєте відпочити від великої кількості людей, то на ці острови слід звернути увагу.

Хіос

П’ятий за величиною острів Греції, Хіос, залишається поза увагою. Хоча він приблизно такого ж розміру, як Лансароте, на ньому реєструється в середньому 600 ночей на квадратний кілометр.

Хіос — це та частина Греції, про існування якої більшість туристів навіть не підозрюють. На Хіосі немає міжнародного аеропорту, і єдиний спосіб дістатися туди — це пором або літак з одного з головних транспортних вузлів Греції, а саме Афін чи Салонік, що ускладнює доступ масового туризму сюди.

Водночас Хіос значно дешевший, ніж інші острови Егейського моря, такі як Санторіні чи Міконос: у пік сезону ви знайдете номери від 54 доларів за дорослого (перевірте Омірос), а вечеря у сімейній таверні коштуватиме вам максимум 12 доларів.

Ель-Йєрро

Це один з менш відомих Канарських островів Іспанії, який часто ігнорують туристи, що прямують на Тенерифе чи Гран-Канарію, зареєстрував 610 ночей на квадратний кілометр.

Ель-Йєрро перетинають пішохідні стежки, що ведуть до вулканічних скель, природних басейнів, огороджених лавовими скелями, та незвичайних сільськогосподарських угідь, які входять до складу біосферного заповідника, що знаходиться під наглядом ЮНЕСКО.

Це найменш заселений острів Іспанії, де лише 1000 гостьових ліжок, розподілених між скромними таунхаусами, пансіонатами та сільськими будинками, тому незалежно від пори року тут ніколи не буває людно.

глибина бронювання туру в сезоні 2024 року зросла з 10 до 40 днів, середній чек став дорожчим за довоєнний на 25%. Нагадаємо минулого літа, середня сезоні 2024 року зросла з 10 до 40 днів, середній чек став дорожчим за довоєнний на 25%.

Більше половини запитів українців було з вильотом з Кишинева.

Близько 14% туристів обирають автобусні тури з України до Болгарії, Чорногорії та Туреччини.

Приблизно стільки ж (близько 14% клієнтів) обирають авіатури з Жешува, десь 8% - інші аеропорти Польщі (у Кракові, Варшаві, Катовіце, Гданську, Познані), 3% - аеропорти Румунії (Сучава, Яси, Бухарест, Клуж).

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