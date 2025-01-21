Особливості сплати податків при продажі авто в Польщі — Finance.ua

Особливості сплати податків при продажі авто в Польщі Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Особливості сплати податків при продажі авто в Польщі

Продаж автомобіля передбачає не тільки підписання договору купівлі-продажу, але й необхідність сплати податків. Обов’язок сплати податку з продажу автомобіля виникає щоразу, коли відбувається операція з продажу.

Про це пише in Poland.

Від чого залежить розмір податку

Розмір податку залежить від доходу продавця. Це може бути 18 або 32% різниці між початковою ціною покупки та ціною продажу.

У зв’язку з договором купівлі-продажу автомобіля сплачується два податки: податок на доходи фізичних осіб (PIT) і податок на цивільно-правові операції (PCC).

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У першому випадку податок на прибуток не сплачується, якщо автомобіль продається пізніше шести місяців після покупки.

У другому випадку сплата податку поширюється на покупця автомобіля, якщо продавець є приватною особою і операція не є об’єктом оподаткування VAT. Також у цьому випадку сплачується ставка 2% від ринкової вартості транспортного засобу та має бути сплачена протягом 14 днів з моменту укладення договору.

Коли можна не сплачувати податок

Продаж авто є додатковим джерелом доходу, тому продавець зобов’язаний включити його у свою річну податкову декларацію у форму PIT-36 у графу «Доходи та збитки — інші джерела» (Dochody i straty — inne źródła).

Продавець може уникнути сплати податку на прибуток від продажу автомобіля, якщо продасть його не раніше, ніж через 6 місяців після його покупки.

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Якщо заробіток продавця менше 85 528 злотих на рік, розмір податку становитиме 17% від суми прибутку. Якщо дохід перевищує цю суму, потрібно буде сплатити 32% від суми прибутку (різниця між ціною купівлі та продажу). Податок сплачується в разі отримання доходу.

Якщо автомобіль продався за нижчою ціною, ніж ціна покупки, продавець зазнає збитків і може вирахувати їх зі своєї податкової бази. Однак це не може статися пізніше 5 років з дати продажу.

Нагадаємо, обов’язкове обладнання автомобіля визначено в Постанові Міністра інфраструктури Польщі від 31 грудня 2002 року про технічний стан транспортних засобів та обсяг їх необхідного обладнання. Обов’язково в транспортному засобі повинні бути вогнегасник та попереджувальний трикутник. Експерти з безпеки радять знайти місце в автівці ще для деяких речей, а саме для буксирного тросу, аптечки, світловідбиваючого жилету.

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