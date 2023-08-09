Ошукали громадян ЄС через call-центри майже на 2 млн грн: у Латвії та Україні під час спецоперації затримали злочинців — Finance.ua
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Ошукали громадян ЄС через call-центри майже на 2 млн грн: у Латвії та Україні під час спецоперації затримали злочинців

Кримінал
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Ошукали громадян ЄС через call-центри майже на 2 млн грн: у Латвії та Україні під час спецоперації затримали злочинців
Ошукали громадян ЄС через call-центри майже на 2 млн грн: у Латвії та Україні під час спецоперації затримали злочинців, Фото: gp.gov.ua
Правоохоронці України та Латвії провели спільну спецоперацію, у результаті якої було затримано учасників злочинної організації, які організовували діяльність шахрайських call-центрів для ошукування громадян ЄС.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
На території обох держав одночасно було затримано учасників злочинної організації, які ошукували громадян держав Європейського Союзу за допомогою функціонування мережі «сall-центрів» у м. Кам’янське.
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«Працівники» центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані їхніх банківських рахунків.
Встановлено 14 потерпілих, яким заподіяно майнову шкоду на загальну суму майже 2 млн грн. Всі потерпілі є громадянами Латвії.
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У березні 2023 року, завдяки злагодженим діям спільної слідчої групи (JIT), було проведено ряд слідчих дій та затримано 10 учасників шахрайської злочинної організації.
Наразі, у ході другого етапу спецоперації, у Дніпрі затримано та повідомлено про підозру ще п’ятьом співучасникам цієї організації за фактом шахрайства у великих розмірах.
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На території Латвії також затримано 5 осіб, якими забезпечувалося виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.
Проведено ряд обшуків за місцями мешкання та у транспортних засобах підозрюваних. Вилучено автомобілі, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти та зброю. Загальна вартість вилученого складає понад 11 млн грн.
У результаті спільних дій правоохоронців потерпілим вже відшкодовано завдану злочином шкоду на суму майже 900 тис грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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