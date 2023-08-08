Керівника київського КП підозрюють у розкраданні ₴4,7 мільйона на ремонті доріг — Finance.ua

Керівника київського КП підозрюють у розкраданні ₴4,7 мільйона на ремонті доріг Сьогодні 11:30 — Кримінал

Керівника київського КП підозрюють у розкраданні ₴4,7 мільйона на ремонті доріг, Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронці викрили керівника столичного комунального підприємства та підрядника в розкраданні 4,7 млн гривень на ремонті доріг у Солом’янському районі Києва.

Про це Київська міська прокуратура повідомила в Телеграмі

Підозрюваним посадовцем є начальник «Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району». Йому та керівнику приватного підприємства інкримінується заподіяння збитків в особливо великих розмірах під час здійснення ремонту асфальтобетонного покриття.

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За даними слідства, між комунальним підприємством і підрядною організацією був укладений договір щодо проведення будівельних робіт з ліквідації аварійної ямковості, а також здійснення поточного ремонту по бульвару Чоколівському у Солом’янському районі Києва на загальну суму близько 19 млн гривень.

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість виконавцю були перераховані кошти зі столичного бюджету.

Слідством встановлено, що до офіційних документів були внесені недостовірні відомості про вартість використаних матеріалів. Так, судова товарознавча й економічна експертизи показали завищення на суму близько 4,7 млн грн.

Керівнику комунального підприємства оголошена підозра за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, підряднику — за ч. 5 с. 191, ч. 1 ст. 366 (привласнення коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення) ККУ.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

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