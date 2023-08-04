ДБР викрило військкома на махінаціях із зарплатами — Finance.ua
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ДБР викрило військкома на махінаціях із зарплатами

Кримінал
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ДБР викрило військкома на махінаціях із зарплатами
ДБР викрило військкома на махінаціях із зарплатами, Фото: dbr.gov.ua
Працівники ДБР затримали колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який організував підвищені військові виплати для наближених осіб та допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності. Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК та СП.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
На посаді Запорізького ОТЦК та СП з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.
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Проте ці працівники військкомату перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці. Слідство встановило, що вони не були призначені на посади у бойовому підрозділі, не брали участі у боях та безпідставно знаходилися у прифронтовій зоні.
Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. гривень.
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Більш того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях.
Також керівник військкомата влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.
Також він допоміг одному з «кримінальних авторитетів» знятися з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.
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Працівники ДБР провели обшуки за місцями роботи та проживання керівника військкомата у Запоріжжі та у місті Мирноград Донецької області.
Під час обшуків знайдено докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих, які отримували безпідставні виплати під час так званого «несення служби».
ДБР затримало воєнкома та повідомило йому про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426−1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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