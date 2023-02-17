Ощадбанк зупинив випуск електронних пенсійних посвідчень: що робити ВПО — Finance.ua

Ощадбанк зупинив випуск електронних пенсійних посвідчень: що робити ВПО Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Ощадбанк зупинив випуск електронних пенсійних посвідчень: що робити ВПО

Ощадбанк перестав випускати електронні пенсійні посвідчення (ЕПП). Найбільші проблеми у зв’язку з цим виникають у внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє «Мінфін».

Загалом українські пенсіонери мають два варіанти на вибір — користуватися паперовим пенсійним посвідченням чи отримати його в електронній формі, що містить банківську платіжну програму. Але переселенцям, які стояли на обліку до 24 лютого 2022 року, при оформленні пенсії Пенсійний фонд видає виключно ЕПП, адже оформити традиційне паперове пенсійне посвідчення неможливо.

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Найбільша проблема у тому, що пенсійне посвідчення обов’язково треба мати для виїзду за межі України. Без нього жоден інвалід чи пенсіонер ВПО не має права перетнути кордон. Люди губляться у роздумах, куди їм звертатися і як знайти вихід із ситуації.

Чи чекати відновлення випуску ЕПП

У пресслужбі Ощадбанку наголошують, що ЕПП — складний мультифункціональний продукт, у випуску якого задіяно багато учасників. Крім повноцінного банківського рахунку з випуском платіжної картки і можливістю користування всіма банківськими сервісами, він містить пенсійне посвідчення, КЕП клієнта, доступ до електронного кабінету Пенсійного фонду України.

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«У зв’язку з військовою агресією росії проти України та запровадженням на всій території України воєнного стану, з технічних і незалежних від Ощадбанку причин випуск ЕПП призупинено. На жаль, відновити випуск ЕПП наразі неможливо», — прокоментували у фінустанові.

Що радить банк пенсіонерам

На період зупинки випуску ЕПП Ощадбанк пропонує клієнтам отримати окрему повнофункціональну банківську картку.

«Для отримання пенсійного посвідчення в паперовому вигляді необхідно звертатись до територіального органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою», — наголошують у пресслужбі банку.

Щодо діючих ЕПП, то в Ощаді кажуть, що вони є чинними до закінчення їх терміну дії. Опісля клієнтам буде випущено звичайні банківські платіжні картки

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