Мінреінтеграції презентувало Стратегію держполітики щодо ВПО: 5 цілей — Finance.ua

Мінреінтеграції презентувало Стратегію держполітики щодо ВПО: 5 цілей Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

Сьогодні за участі віцепрем’єрки Ірини Верещук і представників громадських організацій відбулася презентація проєкту Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Документ розроблений Мінреінтеграції за експертної підтримки проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза II». Також до його напрацювання долучилися громадські та міжнародні організації, що опікуються захистом прав осіб, постраждалих від збройної агресії росії.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

«Повномасштабне вторгнення рф спричинило наймасовіше переміщення людей у Європі після Другої світової війни. Станом на початок лютого 2022 року в Україні налічувалося майже 1,5 млн переселенців, тоді як в січні 2023-го було зареєстровано вже понад 4,8 млн осіб як ВПО. Це дуже значна частина населення країни. Зважаючи на такі масштаби та продовження процесу внутрішнього переміщення, виникла необхідність актуалізувати Стратегію державної політики з урахуванням нових викликів», — зауважила на початку презентації віцепрем’єрка.

Учасники заходу погодилися, що державна підтримка має надаватися на всіх етапах — від моменту прийняття рішення про евакуацію до добровільного повернення на місце постійного проживання.

Уряд має сфокусуватися на 5 стратегічних цілях:

1. Посилення спроможності держави у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення.

2. Забезпечення безпечної евакуації громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб.

3. Сприяння адаптації ВПО на новому місці проживання.

4. Сприяння інтеграції ВПО у приймаючих громадах.

5. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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