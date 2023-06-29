Ощадбанк зберіг пільговий тариф на еквайринг — Finance.ua

Ощадбанк зберіг пільговий тариф на еквайринг Сьогодні 10:43 — Фінтех і Картки

Ощадбанк зберіг пільговий тариф на еквайринг

Ощадбанк зберіг пільговий тариф на еквайринг задля підтримки бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Незважаючи на підвищення тарифу інтерчейндж з боку платіжних систем з 1 липня Ощадбанк не буде підвищувати еквайрингову комісію для роздрібної торгівлі за приймання карткових платежів», — сказано в повідомленні.

Водночас у банку зазначили, що у випадку непониження платіжними системами рівня інтерчейндж протягом 1−2 місяців банк перегляне своє рішення.

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«Останній раз банк відмовився підвищувати цю комісію у грудні 2022 року після того, як ставку інтерчейндж було вперше збільшено платіжними системами після повномасштабного вторгнення. На початку великої війни Ощад взагалі на декілька місяців скасував цю комісію, чим суттєво підтримав бізнес у цей важкий період», — додали у фінустанові.

Нагадаємо, українські банки та міжнародні платіжні системи все ж домовилися про підвищення з 1 липня до 0,9% граничної ставки інтерчейндж за безготівкові платежі.

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