Органи соцзахисту мають отримати доступ до реєстру зруйнованого житла — Верещук Сьогодні 19:36 — Особисті фінанси

Органи соцзахисту мають отримати доступ до реєстру зруйнованого житла — Верещук

Органи соцзахисту мають отримати доступ до реєстру зруйнованого та пошкодженого житла, до того часу не можна призупиняти виплати власникам такого житла.

На цьому наголосила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО, йдеться на сайті відомства

«Неприпустимо призупиняти виплати допомоги на проживання власникам зруйнованого та пошкодженого житла. Управління соціального захисту наразі не мають доступу до Реєстру, але скоро цю проблему має бути вирішено. Люди мають продовжувати отримувати належну їм підтримку від держави», — сказала Верещук.

Читайте також Кабмін встановив вимоги для тимчасового житла ВПО

Учасники наради розглянули, зокрема, питання доступу органів соціального захисту до Держреєстру пошкодженого та знищеного майна. Це потрібно для продовження виплати допомоги особам, житло яких внаслідок бойових дій зруйноване або стало непридатним для проживання.

За результатами обговорення Верещук доручила відповідальним міністерствам вжити невідкладних заходів для розв’язання питання доступу органів соціального захисту до відповідного реєстру.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мін'юсту, МЗС, Пенсійного фонду, обласних військових адміністрацій, інших відомств та організацій.

Як повідомлялося, 23 лютого Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує механізм компенсації за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок російської агресії в Україні. Процес подачі українцями заявок на відповідну компенсацію триває.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.