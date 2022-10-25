Опубліковано закон про ліквідацію Фонду соцстрахування: це зекономить мільярди гривень — Finance.ua

Опубліковано закон про ліквідацію Фонду соцстрахування: це зекономить мільярди гривень Вчора 21:35 — Казна та Політика

Опубліковано закон про ліквідацію Фонду соцстрахування: це зекономить мільярди гривень

У газеті «Голос України» 25 жовтня було опубліковано закон № 2620, який вносить зміни до законів про загальнообов’язкове державне соціальне та пенсійне страхування.

Документ передбачає інтеграцію адміністративних структур Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду.

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Верховна Рада ухвалила цей закон ще 21 вересня, а 21 жовтня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон набуде чинності з 1 січня 2023 року.

За допомогою цієї реформи влада має намір зміцнити фінансову стійкість та покращити надання страхових виплат у системі державного соціального страхування. Очікується зменшення адміністративних структур управління, запровадження єдиних систем управління та інформації, а також посилення державного контролю за використанням коштів соціального страхування.

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