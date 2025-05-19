Oppo представила Reno14 та Reno14 Pro: ціни стартують від $390 — Finance.ua

Oppo представила Reno14 та Reno14 Pro: ціни стартують від $390 Сьогодні 03:37 — Технології&Авто

Oppo представила Reno14 та Reno14 Pro: ціни стартують від $390

Oppo випустила два нових смартфони середнього рівня Reno14 та Reno14 Pro, в яких зробила потужну ставку на відеозйомку, автономність і продуктивність. Обидва смартфони створені для тих, хто активно знімає відео, грає чи проводить прямі трансляції — навіть у складних умовах.

Oppo Reno14 Pro

Старша модель Oppo Reno14 Pro отримала 6,83-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2800×1272 пікселів та частотою оновлення зображення 120 Гц. Екран підтримує HDR10+ та пікову яскравість 1200 ніт.

Пристрій містить новітній процесор MediaTek Dimensity 8450 (всі 8 ядер Arm Cortex-A725 в конфігурації 1+3+4 та GPU Arm Mali-G720 MC7). Чип доповнюють 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та сховище UFS 3.1 місткістю 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Слот для карт пам’яті не реалізували. Проте є інфрачервоний випромінювач та захист від пилу та води за стандартом IP69. Заявлена можливість підводного знімання.

Смартфон оснащений батареєю місткістю 6200 мА·год. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 80 Вт, швидка бездротова зарядка потужністю 50 Вт та зворотна дротова зарядка. Батарея забезпечує до 5 годин стріму або 8 годин ігрового навантаження. В новинці є функція Live Recording, яка записує останні 30 секунд геймплею, навіть якщо ви натиснули «запис» після події — момент не буде втрачено.

Одна з головних фішок Reno14 Pro — чотири 50-мегапіксельні камери:

основна (f/1.8, з оптичною стабілізацією),

перископна з 3.5x зумом (85 мм, також з OIS),

ультраширока (кут огляду 116°, з автофокусом),

фронтальна з кутом огляду 90° (f/2.0).

Цікаво, що всі камери підтримують запис відео у 4K з частотою 60 к/с. Задні камери можуть це робити ще й з функцією суперстабілізації, а фронтальна — без стабілізації (або 1080p з нею). Пристрій отримав відразу три вбудованих мікрофони, які забезпечують шумозаглушення на 90%. Ще є окремий сенсор колірної температури, який автоматично забезпечує правильний баланс білого під час знімання відео.

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Oppo позиціює Reno14 Pro як смартфон для стримерів і влогерів. Для нього створили кілька відповідних аксесуарів:

зовнішній кулер, який кріпиться ззаду для охолодження під час тривалих зйомок,

павербанк на 20000 мА·год, щоб вести стрім годинами без підзарядки.

Попри місткий акумулятор, Reno14 Pro має товщину лише 7,48 мм і важить 201 г.

Oppo Reno14

Компактніша версія Oppo Reno14 має 6,59-дюймовий AMOLED дисплей з меншою роздільною здатністю 2760×1256 пікселів. Інші характеристики екрана такі самі, як у старшої моделі. В цьому випадку використовується процесор Dimensity 8350. Пристрій також може мати 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та сховище місткістю 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.

Камера на задній панелі зазнала незначних спрощень. Головний 50-мегапіксельний модуль (f/1.8, OIS) доповнений 50-мегапіксельним перископічним телефото модулем (80 мм, 3.5x, OIS). А от надширококутний модуль отримав сенсор з роздільною здатністю 8 Мп, проте зберіг автофокус. Фронтальна камера ─ теж 50-мегапіксельна.

Ще одне спрощення версії Oppo Reno14 ─ батарея. Місткість акумулятора зменшили до 6000 мА·год й прибрали підтримку бездротової зарядки. Завдяки цьому базова модель виявилася трохи тоншою (7,32 мм) та легшою (187 г).

Нові смартфони Oppo Reno14 та Reno14 Pro вже доступні для попереднього замовлення в Китаї, а фактичні продажі розпочнуться 23 травня. Ціни представлені в наступній таблиці.

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