OPPO готує запуск бюджетного смартфона K12 Plus — Finance.ua
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OPPO готує запуск бюджетного смартфона K12 Plus

Технології&Авто
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Фото: Oppo | Смартфон OPPO (ілюстративне фото)
Фото: Oppo | Смартфон OPPO (ілюстративне фото)
OPPO оголосила про запуск Plus-версії K12, сучасного середньобюджетного Android-смартфона з тими самими характеристиками і зовнішнім виглядом, що і OnePlus Nord CE4.
Про це пише Notebookcheck.
OPPO K12 Plus рекламується як смартфон, який добре себе покаже в суворих умовах, зберігаючи при цьому ту ж естетику, що і його попередній варіант (аналог OnePlus Nord CE4 для китайського ринку, який наразі коштує від 255 доларів США на Amazon India).
Пристрій має вийти в світ уже зовсім скоро — 12 жовтня 2024 року. OPPO вже натякає, що у Plus може бути навіть більш ємна батарея, ніж в оригінального K12 (який, поряд з OnePlus 12R і Nord CE4, вразив на старті продажів завдяки своїй типовій ємності 5500 мАг).
K12 Plus буде запущений з більш повільною зарядкою, ніж ці 100-ватні пристрої. Проте, OPPO стверджує, що це все одно буде коштувати того з новою «Endurance Edition» своєю 80-ватною системою SUPERVOOC. Планується, що він буде поставлятися з новим двопортовим блоком живлення на основі нітриду галію (GaN), який може зарядити K12 Plus на 50% лише за 20 хвилин.
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Очікується, що майбутня топова серія Find X8 також буде заряджатися на 80 Вт. Нарешті, K12 Plus готується дебютувати як талісман інтригуючої ініціативи OPPO, у межах якої користувачі у відповідних китайських містах можуть забрати або залишити зовнішній акумулятор SuperVOOC потужністю 33 Вт у спеціальних установках у стилі «заміни батареї».
Незважаючи на весь цей цікавий галас, залишається невідомим, чи матиме OPPO K12 Plus ту саму платформу Snapdragon 7 Gen 3, що і його базовий аналог.
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Фокус
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