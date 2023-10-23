Oppo Find представила перший у світі смартфон з 15-дюймовим віртуальним екраном — Finance.ua

Oppo Find представила перший у світі смартфон з 15-дюймовим віртуальним екраном 23.10.2023, 00:16 — Фондовий ринок

Oppo Find представила перший у світі смартфон з 15-дюймовим віртуальним екраном

Компанія Oppo офіційно представила свій складений смартфон Oppo Find N3. Новинка побудована на чипі SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і володіє унікальними параметрами.

Родзинкою є те, що смартфон має дуже яскраві екрани: як зовнішній, так і внутрішній має яскравість 2800 кд/кв.м. Діагональ екранів складає 6,31 дюйма (зовнішній), 7,82 (внутрішній), в обидвох частота оновлення складає 120 Гц.

Щодо камер, то в основному модулі Hasselblad встановлений сенсор Sony нового покоління лінійки Lytia. Його роздільна здатність складає 48 Мп. Ще один 48-мегапіксельний є у модулі з надшириком. Третій модуль — перископний, на 64 Мп. Камера смартфона дозволяє робити фото із зумом 6х. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп.

На екрані Oppo Find N3 можна вмістити три екрани за будь-якої орієнтації дисплея. Цю особливість називають першим у світі 15-дюймовим віртуальним екраном.

Серед іншого варто виділити ємний акумулятор на 4805 мАг та підтримку 67-ватної зарядки. У Сінгапурі смартфон пропонується лише з 1 версією ОЗП — на 16 ГБ. Його ціна складає 1650 євро.

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