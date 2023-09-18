OpenAI заявила про відкриття офісу в Європі — Finance.ua

OpenAI заявила про відкриття офісу в Європі 18.09.2023, 00:44 — Фондовий ринок

OpenAI заявила про відкриття офісу в Європі

Компанія-творець ChatGPT OpenAI планує відкрити другий офіс за межами США — у столиці Ірландії Дубліні.

Про це повідомляє Bloomberg

Генеральний директор Сем Альтман високо оцінив «вражаючий ріст і прогрес» екосистеми технологій і стартапів Ірландії.

Читайте також Річна виручка OpenAI наблизилася до $1 млрд

Компанія також опублікувала дев’ять списків вакансій в Ірландії на своїй сторінці кар'єри та заявила, що планує розширити команду, щоб розвинути операції, довіру та безпеку, вихід на ринок, інженерну безпеку та юридичну роботу в рамках поточної роботи та краще обслуговувати європейський ринок.

OpenAI приєднується до технологічних гігантів, таких як Meta Platforms, Alphabet, LinkedIn і Apple, у створенні бази в Ірландії, що приваблюється найнижчими ставками корпоративного податку в Європі, положенням країни в Європейському Союзі та існуючими технологіями.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.