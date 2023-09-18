OpenAI заявила про відкриття офісу в Європі — Finance.ua

OpenAI заявила про відкриття офісу в Європі
Компанія-творець ChatGPT OpenAI планує відкрити другий офіс за межами США — у столиці Ірландії Дубліні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Генеральний директор Сем Альтман високо оцінив «вражаючий ріст і прогрес» екосистеми технологій і стартапів Ірландії.
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Компанія також опублікувала дев’ять списків вакансій в Ірландії на своїй сторінці кар'єри та заявила, що планує розширити команду, щоб розвинути операції, довіру та безпеку, вихід на ринок, інженерну безпеку та юридичну роботу в рамках поточної роботи та краще обслуговувати європейський ринок.
OpenAI приєднується до технологічних гігантів, таких як Meta Platforms, Alphabet, LinkedIn і Apple, у створенні бази в Ірландії, що приваблюється найнижчими ставками корпоративного податку в Європі, положенням країни в Європейському Союзі та існуючими технологіями.
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