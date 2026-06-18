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OpenAI вийде на біржу зі збитком у $39 млрд

Фондовий ринок
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OpenAI
OpenAI
Компанія OpenAI, яка розробила чат-бот ChatGPT, завершила 2025 рік із чистим збитком близько 39 млрд доларів. Це майже у вісім разів більше, ніж роком раніше, коли показник становив близько 5 млрд доларів. Зростання збитків відбулося на тлі підготовки компанії до можливого виходу на фондовий ринок.
Як пише Financial Times, аудована фінансова звітність OpenAI свідчить, що загальні витрати компанії за 2025 рік досягли 34 млрд доларів. Із цієї суми близько 19 млрд доларів було спрямовано на дослідження та розробки, майже 6 млрд доларів — на маркетинг і продажі. Решту коштів використали для розвитку інфраструктури, залучення фахівців та створення нових моделей штучного інтелекту.

Чому збиток виявився таким великим

Значна частина зафіксованого збитку пов’язана не з основною діяльністю компанії, а з особливостями бухгалтерського обліку.
До реорганізації наприкінці 2025 року інвестори володіли конвертованими правами участі, які за американськими стандартами обліку вважалися зобов’язаннями. Через стрімке зростання вартості OpenAI переоцінка цих прав додала близько 30 млрд доларів так званих паперових витрат.
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Без урахування цього чинника, а також негрошових виплат працівникам у вигляді акцій і обчислювальних кредитів від Microsoft, реальний чистий збиток компанії становив близько 8 млрд доларів.

Доходи зростають, компанія готується до біржі

Попри значні витрати, OpenAI продовжує нарощувати доходи. За підсумками 2025 року виторг компанії досяг 13 млрд доларів. Наприкінці року розробник ChatGPT вийшов на рівень близько 2 млрд доларів доходу щомісяця.
Підтримувати розвиток допомагає залучення нового капіталу. Раніше цього року компанія отримала 122 млрд доларів фінансування, після чого її оцінка без урахування нових інвестицій зросла до 730 млрд доларів.
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На початку червня OpenAI конфіденційно подала документи до Комісії з цінних паперів і бірж США для підготовки до первинного публічного розміщення акцій. За даними джерел Financial Times серед інвесторів і керівників компанії, дебют OpenAI на біржі може відбутися восени 2026 року.
Очікується, що розміщення акцій розробника ChatGPT стане одним із найбільших IPO в історії, а ринкова оцінка компанії під час виходу на біржу може перевищити 850 млрд доларів.
За матеріалами:
Діло
ChatGPTOpenAI
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