АМКУ дозволив UPG взяти в оренду іще 1 автозаправку групи «Приват»

Антимонопольний комітет 18 червня дозволив компанії «Укрпалетсистем», яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду іще 1 автозаправку групи «Приват».
Про це йдеться у повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.
«Надано дозвіл ПП „Укрпалетсистем“ на набуття контролю над активами ТОВ „НАФТАПРАЙМ“ шляхом одержання в оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу — автозаправної станції», — зазначено у рішенні АМКУ.
До повномасштабної війни паливна мережа «Привату» була найбільшою в Україні та налічувала понад 1500 заправок під різними брендами.
Кінцевим бенефіціарним власником більшості цих ТОВ є Юрій Кіперман (1946 р.н., м. Дніпро, батько бізнесмена Михайла Кіпермана), свідчать дані Youcontrol.
Мережа UPG (Ukrainian Petroleum Group, дослівно — Українська паливна група), яку контролює Володимир Петренко (офіційна власниця — його сестра Юлія Васьковська), входить до трійки найбільших операторів ринку за кількістю станцій та обсягами реалізації пального.