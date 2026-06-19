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АМКУ дозволив UPG взяти в оренду іще 1 автозаправку групи «Приват»

Фондовий ринок
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Антимонопольний комітет 18 червня дозволив компанії «Укрпалетсистем», яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду іще 1 автозаправку групи «Приват».
Про це йдеться у повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.
«Надано дозвіл ПП „Укрпалетсистем“ на набуття контролю над активами ТОВ „НАФТАПРАЙМ“ шляхом одержання в оренду активів у вигляді єдиного майнового комплексу — автозаправної станції», — зазначено у рішенні АМКУ.
До повномасштабної війни паливна мережа «Привату» була найбільшою в Україні та налічувала понад 1500 заправок під різними брендами.
Кінцевим бенефіціарним власником більшості цих ТОВ є Юрій Кіперман (1946 р.н., м. Дніпро, батько бізнесмена Михайла Кіпермана), свідчать дані Youcontrol.
Мережа UPG (Ukrainian Petroleum Group, дослівно — Українська паливна група), яку контролює Володимир Петренко (офіційна власниця — його сестра Юлія Васьковська), входить до трійки найбільших операторів ринку за кількістю станцій та обсягами реалізації пального.
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Компанія має повне логістичне самозабезпечення та один із найбільших у країні автопарків, що включає сотні паливовозів.
Для транспортування нафтопродуктів також використовуються власні залізничні вагони-цистерни.
У 2024 році виторг компанії склав 38,4 млрд гривень.
Відтепер «Укрпалетсистем» має дозвіл на оренду 552 автозаправних станцій з групи «Приват» та має у власності 26.
За матеріалами:
Finance.ua
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