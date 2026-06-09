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OpenAI перетворить ChatGPT на «суперзастосунок» перед виходом на біржу

Технології&Авто
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ChatGPT
ChatGPT
ChatGPT, який уже став одним із найпопулярніших цифрових сервісів у світі, може незабаром суттєво змінитися. OpenAI готує найбільше оновлення в історії платформи, перетворюючи її на своєрідний «суперзастосунок» із вбудованими інструментами для програмування, генерації контенту та роботи ШІ-агентів.
Компанія сподівається, що це допоможе збільшити доходи та зміцнити позиції на тлі жорсткої конкуренції на ринку штучного інтелекту.
Про це пише Reuters.

ChatGPT стане центром нових сервісів

Як повідомляє Financial Times, OpenAI працює над масштабною перебудовою ChatGPT. Компанія планує зробити сервіс універсальною платформою, де користувачі зможуть не лише спілкуватися з чат-ботом, а й активно використовувати інструменти для написання коду, створення зображень та виконання складніших завдань за допомогою ШІ-агентів.
Очікується, що перші зміни з’являться вже найближчими тижнями у вебверсії та мобільних застосунках ChatGPT.
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Одним із головних напрямків розвитку стане Codex — продукт OpenAI для програмування. За даними видання, компанія планує надати йому більше ресурсів та зробити його помітнішою частиною екосистеми ChatGPT.
Для цього OpenAI оновлює інтерфейс сервісу. Користувачів частіше спрямовуватимуть до функцій програмування, генерації зображень та партнерських сервісів, серед яких Canva і Booking.com.
Видання зазначає, що більшість користувачів Codex уже зараз є платними клієнтами.

Джерела доходів

OpenAI дедалі активніше орієнтується на корпоративний сегмент. За інформацією Financial Times, близько 2 млн компаній-клієнтів забезпечують приблизно 40% виручки OpenAI. До кінця року цей показник може зрости до 50%.
Саме тому компанія перерозподіляє ресурси на користь бізнес-рішень та посилює конкуренцію з одним із головних суперників на ринку ШІ — Anthropic.
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Підготовка до можливого виходу на біржу

Масштабна модернізація ChatGPT відбувається на тлі повідомлень про можливий вихід OpenAI на фондовий ринок.
Раніше видання Reuters повідомляло, що компанія може готувати конфіденційну заявку на IPO у США. Водночас генеральний директор OpenAI Сем Альтман неодноразово наголошував, що компанія не прив’язується до конкретних термінів і розгляне вихід на біржу тоді, коли це буде доцільно.
Сьогодні ChatGPT має понад 900 млн активних користувачів на тиждень, а кількість платних підписників перевищила 50 млн. Саме тому OpenAI прагне перетворити свій флагманський продукт на повноцінну платформу, яка стане центральною точкою доступу до різних інструментів штучного інтелекту.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
OpenAIChatGPT
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