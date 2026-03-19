OpenAI випустила GPT-5.4 mini та nano
Компанія OpenAI представила дві нові компактні моделі — GPT-5.4 mini та GPT-5.4 nano. Вони орієнтовані на задачі, де важливі швидкість відповіді, нижча вартість і можливість обробляти великі обсяги однотипних запитів.
Де доступні модедлі та що вони вміють
GPT-5.4 mini вже доступна в API, Codex і ChatGPT, тоді як версія nano наразі працює лише через API.
Модель mini підтримує роботу з текстом і зображеннями, може використовувати інструменти, виконувати вебпошук, працювати з файлами та взаємодіяти з комп’ютером. Для неї заявлено контекстне вікно 400 000 токенів.
Продуктивність і швидкість
У OpenAI зазначають, що GPT-5.4 mini помітно перевершує попередню компактну версію GPT-5 mini в програмуванні, логічних задачах, аналізі зображень і роботі з інструментами.
Зокрема, у тесті SWE-Bench Pro модель показала результат 53,4% проти 45,69% у GPT-5 mini, а в OSWorld Verified — 70,6% проти 42%. Також повідомляється, що нова версія працює більш ніж удвічі швидше.
Для яких задач підходять
- GPT-5.4 mini рекомендують для створення помічників із програмування, сервісів із швидкою відповіддю та систем, що аналізують складні інтерфейси або скриншоти.
- GPT-5.4 nano позиціонують як найменшу та найдешевшу модель у лінійці. Вона підходить для простіших масових задач — класифікації, витягання даних і впорядкування інформації.
Вартість і доступ у ChatGPT
Використання GPT-5.4 mini коштує $0,75 за 1 млн вхідних токенів і $4,50 за 1 млн вихідних. Для GPT-5.4 nano ціна нижча — $0,20 і $1,25 відповідно.
У ChatGPT модель mini доступна для користувачів тарифів Free і Go через режим Thinking, а для інших планів використовується як резервна після вичерпання лімітів GPT-5.4 Thinking.
