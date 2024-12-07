OpenAI розробляє ШІ-браузер, який зможе конкурувати з Chrome — Finance.ua

OpenAI розробляє ШІ-браузер, який зможе конкурувати з Chrome Сьогодні 02:15 — Технології&Авто

OpenAI розробляє ШІ-браузер, який зможе конкурувати з Chrome

OpenAI прагне створити цілу екосистему продуктів, які працюватимуть завдяки ШІ. Цього разу мова йде про браузер, який зможе кинути виклик Chrome і завершити його домінування в галузі.

Про це повідомляє The Information.

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Наразі дуже важко сказати, чого нам слід очікувати, оскільки ми ще не маємо браузерів, спеціально розроблених під ШІ.

Такі сервіси, як Opera та Edge уже вбудували свої або сторонні моделі, але це лише кнопки, які дають доступ до чат-бота у спливаючому вікні.

Тим часом Google працює над повноцінною інтеграцією Gemini на рівні функцій.

Але чи встигне Google завершити, не відомо, оскільки нещодавно підтвердилась інформація про те, що уряд США хоче змусити корпорацію продати браузер Chrome та урізати доступ Gemini до інформації, щоб обмежити монополію компанії.

Якщо сервіс таки буде продано, компанії також заборонять повертатися на ринок браузерів певний час, тож OpenAI отримає величезний подарунок.

Варто зазначити, що окремі аналітики вже припустили, що купити Chrome може саме OpenAI. Це дасть їй можливість не починати з нуля, а лише додати до готової програми свої нові функції.

Хай там як, але відомо, що OpenAI веде переговори з розробниками сайтів і додатків, включаючи Eventbrite, Redfin, Priceline і Conde Nast, щодо своїх майбутніх продуктів і навіть спільних прототипів продуктів.

Деталі цих переговорів невідомі — чи будуть ці компанї щось розробляти для OpenAI, чи компанія залучить якісь уже готові напрацювання.

Телеканал 24 За матеріалами:

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