OpenAI дозволила співробітникам продати акції на $1,5 млрд — у межах угоди з японським SoftBank
OpenAI дозволила своїм співробітникам продати акції на $1,5 млрд у межах угоди з японським SoftBank.
Про це пише CNBC.
Співробітники OpenAI можуть продати акції на $1,5 млрд — це частина угоди з SoftBank, яка дозволить японському конгломерату збільшити свою частку в компанії.
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Угоду ініціював засновник і CEO SoftBank Масайосі Сон. Він попросив отримати додаткові акції OpenAI після того, як компанія залучила $6,6 млрд у останньому раунді інвестицій, що підвищило її оцінку до $157 млрд.
Згідно з угодою, японський конгломерат збільшить свою частку в OpenAI. Співробітники та колишні працівники компанії зможуть продати свої акції за ринковою ціною — $210 за одиницю. Рішення про участь у тендерній пропозиції працівники OpenAI повинні ухвалити до 24 грудня.
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