OpenAI може покинути ЄС, якщо регуляторні норми стануть суворішими – гендиректор — Finance.ua

OpenAI може покинути ЄС, якщо регуляторні норми стануть суворішими – гендиректор Сьогодні 01:45 — Технології&Авто

OpenAI може покинути ЄС, якщо регуляторні норми стануть суворішими – гендиректор

Гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив у середу, що компанія-розробник ChatGPT може розглянути можливість виходу з Європи, якщо не зможе відповідати майбутнім правилам щодо штучного інтелекту в ЄС.

Про це пише Reuters.

«ЄС працює над тим, що може стати першим набором правил, які регулюватимуть ШІ в усьому світі. Згідно з проэктом, компанії, які розгортають генеративні інструменти ШІ, такі як ChatGPT, повинні будуть розкривати будь-який захищений авторським правом матеріал, що використовується для розробки своїх систем», — пише агентство.

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Перш ніж розглядати питання про вихід, OpenAI намагатиметься відповідати європейським нормам, коли вони будуть встановлені, заявив Альтман на заході в Лондоні.

«Поточний проєкт закону ЄС про штучний інтелект буде надмірно зарегульованим, але ми чули, що його збираються відкликати. Вони все ще говорять про це», — сказав він у коментарі Reuters.

Парламентарії ЄС досягли спільної думки щодо проєкту закону на початку цього місяця. Тепер він буде обговорюватися між представниками Парламенту, Ради та Комісії, щоб узгодити остаточні деталі законопроэкту.

«Вони можуть зробити так багато, наприклад, змінити визначення систем ШІ загального призначення. Можна зробити багато речей», — додав Альтман.

Економічна Правда За матеріалами:

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