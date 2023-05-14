OpenAI погодилася видаляти персональні дані за запитом користувачів — Finance.ua

OpenAI погодилася видаляти персональні дані за запитом користувачів 14.05.2023, 01:30 — Технології&Авто

OpenAI погодилася видаляти персональні дані за запитом користувачів

Компанія OpenAI створила форму запиту для видалення персональних даних, якими може користуватися бот на основі штучного інтелекту ChatGPT. Вона актуальна для мешканців Європи та Японії.

Про це повідомило видання Tech Crunch

Щоб видалити інформацію про себе, в онлайн-формі слід вказати своє ім'я, електронну пошту, країну перебування, а також уточнити, чи подає особа заяву відносно себе, а чи представляє іншої особи, а також вказати, чи стосується запит «публічної» особи.

Після цього OpenAI попросить надати приклади запитів відносно вказаної особи.

«Щоб належним чином розглянути ваші запити, нам потрібні чіткі докази того, що модель має інформацію про суб'єкта даних, залежно від підказок», — йдеться у формі.

Проте в OpenAI застерегли, що не у всіх випадках зможуть видалити персональні дані, оскільки балансують «конфіденційність і свободу вираження думок.

Форма запиту з’явилася після того, як регулюючі органи звернули у всьому світі звернули увагу на ChatGPT: йдеться, зокрема, про розслідування в Італії, Великій Британії та Канаді.

Клієнтське звернення не поширюється на дані, використані для моделей штучного інтелекту OpenAI для їх навчання. Щоб вилучити персональні дані з такого масиву, слід персонально звернутися на електронну адресу dsar@openai.com

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