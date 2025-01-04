OpenAI інтегрує штучний інтелект у системи захисту США від дронів — Finance.ua
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OpenAI інтегрує штучний інтелект у системи захисту США від дронів

Технології&Авто
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OpenAI інтегрує штучний інтелект у системи захисту США від дронів
OpenAI інтегрує штучний інтелект у системи захисту США від дронів
Компанія ОpenAI, яка є розробником чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT, уклала угоду про співпрацю з оборонною фірмою Anduril Industries.
Про це повідомляє Reuters.
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Компанії заявили, що їхнє партнерство буде зосереджене на вдосконаленні американських систем боротьби з безпілотними літальними апаратами (CUAS), а також здатності виявляти, оцінювати та реагувати на потенційно летальні повітряні загрози в режимі реального часу.
Як розповіли в агентстві, CUAS призначені для захисту від ударів безпілотників, виявляючи та перехоплюючи їх у повітрі.
Моделі на основі штучного інтелекту навчатимуться на базі даних Anduril.
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«Наше партнерство з Anduril допоможе гарантувати, що технологія OpenAI захищатиме військовослужбовців США», — сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман.
Рішення про співпрацю обох компаній ухвалене на тлі суперництва між США, їхніми союзниками та Китаєм щодо розробки зброї, керованої ШІ.
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