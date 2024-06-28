ОpenAI уклала угоду про використання контенту Time — Finance.ua
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ОpenAI уклала угоду про використання контенту Time

Технології&Авто
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ОpenAI уклала угоду про використання контенту Time
ОpenAI уклала угоду про використання контенту Time
Компанія OpenAI підписала із журналом Time багаторічну угоду, яка дозволить виробнику чатбота ChatGPT використовувати новини із архіву видання.
про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву OpenAI.
У відповідь на запити користувачів ChatGPT цитуватиме матеріали Time, вказуючи першоджерело наданої інформації.
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Фінансові умови підписаної угоди не розголошуються, йдеться у матеріалі.
Впродовж останніх кількох місяців компанія-розробник штучного інтелекту підписала подібні угоди із британським виданням Financial Times, французькою газетою Le Monde, іспанською медіакомпанією Prisa Media та німецьким видавництвом Axel Springer.
Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що видання Financial Times уклало угоду із компанією OpenAI, яка передбачає надання дозволу на використання журналістських матеріалів видання у навчанні систем штучного інтелекту.
За матеріалами:
Укрінформ
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