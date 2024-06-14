OpenAI подвоїла річний дохід до $3,4 млрд — The Information Сьогодні 05:03 — Криптовалюта

OpenAI подвоїла річний дохід до $3,4 млрд — The Information

Річний дохід OpenAI зріс більш ніж удвічі, до $3,4 млрд, протягом останніх шести місяців, повідомив співробітникам компанії генеральний директор Сем Альтман.

Про це пише The Information із посиланням на джерело. Річний дохід творця ChatGPT наприкінці 2023 року становив $1,6 млрд.

OpenAI стала рушійною силою розвитку ШІ завдяки успіху ChatGPT.

На загальних зборах у середу Альтман заявив, що переважна частина цього доходу — близько $3,2 млрд — надходить від продуктів та послуг OpenAI, повідомило джерело.

За словами Альтмана, OpenAI також збирається заробити близько $200 млн, пропонуючи доступ до своїх моделей штучного інтелекту через Microsoft Azure.

Влітку 2023 року дохід компанії сягнув $1 млрд, а наприкінці року склав $1,6 млрд.

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В останні місяці OpenAI працює над збільшенням доходів своїх продуктів штучного інтелекту, продаючи послуги корпоративним клієнтам. Наприкінці травня компанія підписала контракт із найбільшим корпоративним клієнтом — міжнародною консалтинговою компанією PwC. Також фірма стала першим партнером OpenAI з продажу корпоративних пропозицій ШІ-стартапа іншим підприємствам.

Нещодавно OpenAI почала навчання більш потужної моделі штучного інтелекту, яка могла б допомогти їй випереджати зростаючу кількість конкурентів.

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