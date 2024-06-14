OpenAI подвоїла річний дохід до $3,4 млрд — The Information
Річний дохід OpenAI зріс більш ніж удвічі, до $3,4 млрд, протягом останніх шести місяців, повідомив співробітникам компанії генеральний директор Сем Альтман.
Про це пише The Information із посиланням на джерело. Річний дохід творця ChatGPT наприкінці 2023 року становив $1,6 млрд.
OpenAI стала рушійною силою розвитку ШІ завдяки успіху ChatGPT.
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На загальних зборах у середу Альтман заявив, що переважна частина цього доходу — близько $3,2 млрд — надходить від продуктів та послуг OpenAI, повідомило джерело.
За словами Альтмана, OpenAI також збирається заробити близько $200 млн, пропонуючи доступ до своїх моделей штучного інтелекту через Microsoft Azure.
Влітку 2023 року дохід компанії сягнув $1 млрд, а наприкінці року склав $1,6 млрд.
В останні місяці OpenAI працює над збільшенням доходів своїх продуктів штучного інтелекту, продаючи послуги корпоративним клієнтам. Наприкінці травня компанія підписала контракт із найбільшим корпоративним клієнтом — міжнародною консалтинговою компанією PwC. Також фірма стала першим партнером OpenAI з продажу корпоративних пропозицій ШІ-стартапа іншим підприємствам.
Нещодавно OpenAI почала навчання більш потужної моделі штучного інтелекту, яка могла б допомогти їй випереджати зростаючу кількість конкурентів.
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