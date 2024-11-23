OpenAI готується до запуску нового ШІ-агента «Оператор» — Finance.ua
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OpenAI готується до запуску нового ШІ-агента «Оператор»

Технології&Авто
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OpenAI готується до запуску нового ШІ-агента «Оператор»
OpenAI готується до запуску нового ШІ-агента «Оператор»
Компанія OpenAI готується до запуску нового агента під управлінням штучного інтелекту, який отримав кодову назву «Оператор».
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
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Зазначається, що «Оператор» використовуватиме комп’ютер для виконання завдань від імені людини. Наприклад, він зможе написати код чи забронювати квитки.
За даними джерел, на зустрічі зі співробітниками керівництво OpenAI заявило про плани випустити тестовий варіант продукту у січні. Представники компанії поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.
За словами джерел, зараз OpenAI працює над кількома проєктами, пов’язаними з агентами. Один із них зазначив, що найближчим часом буде створено агента загального призначення, який виконує завдання у браузері.
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Слід зазначити, що створення ШІ-агентів стало одним із нових напрямків розвитку області. Anthropic представила схожого агента, який може обробляти те, що відбувається на комп’ютері користувача, в режимі реального часу та виконувати дії від його імені.
Microsoft також недавно випустила набір інструментів-агентів, призначених для надсилання електронних листів та управління записами для працівників. За даними ЗМІ, випуск агента готує Google.
За матеріалами:
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