OpenAI готує випуск моделі ШІ з відкритим вихідним кодом — Finance.ua

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OpenAI готує випуск моделі ШІ з відкритим вихідним кодом

Технології&Авто
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OpenAI готує випуск моделі ШІ з відкритим вихідним кодом
OpenAI готує випуск моделі ШІ з відкритим вихідним кодом
Компанія OpenAI, відома створенням чат-боту зі ШІ ChatGPT, готується випустити нову мовну модель з відкритим вихідним кодом.
Про це повідомило The Information, посилаючись на власні джерела.
Створення моделі ШІ з відкритим вихідним кодом спричинене збільшенням кількості альтернатив ChatGPT з відкритим кодом. Наприклад, Meta випустила подібні моделі в лютому, до яких підвищений інтерес.
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Скоріше за все, нова модель OpenAI не конкуруватиме з флагманським продуктом ChatGPT, оскільки компанія планує створити можливості продавати доступ до своїх складніших моделей.
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Нагадаємо, що наприкінці лютого Meta анонсувала випуск нової мовної моделі, яка має стати конкурентом чатботу ChatGPT. Розробка Meta під назвою LLaMA показала перспективу в генеруванні тексту, узагальненні письмового матеріалу та складніших завданнях, таких як вирішення математичних теорем.
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Пізніше гендиректор компанії Марк Цукерберг заявив, що Meta експериментує з чатами на основі штучного інтелекту в WhatsApp, Messenger та Instagram. У довгостроковій перспективі розробники планують створити повноцінних персонажів зі штучним інтелектом.
Зазначимо, Google додає нові функції в пошук зображення, щоб виявити дезінформацію і зображення, створені штучним інтелектом.

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