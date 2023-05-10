У Китаї вперше у світі заарештували людину за написання фейкових новин за допомогою чат-боту ChatGPT — Finance.ua
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У Китаї вперше у світі заарештували людину за написання фейкових новин за допомогою чат-боту ChatGPT

Фінтех і Картки
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У Китаї вперше у світі заарештували людину за написання фейкових новин за допомогою чат-боту ChatGPT. Про це повідомляє South China Morning Post (SCMP), пише processer.media.
Поліція провінції Ганьсу на північному заході Китаю заарештувала чоловіка на прізвище Хун за звинуваченням у «використанні технологій штучного інтелекту з метою оприлюднення неправдивої інформації».
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За даними правоохоронців, підозрюваний опублікував фейкову новину, в якій стверджувалося, що 9 людей загинули внаслідок аварії місцевого поїзда 25 квітня. Виявилося, що новина була придумана ШІ ChatGPT.

Що таке ChatGPT і чому він такий популярний

За матеріалами:
Finance.ua
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