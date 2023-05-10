У Китаї вперше у світі заарештували людину за написання фейкових новин за допомогою чат-боту ChatGPT — Finance.ua

У Китаї вперше у світі заарештували людину за написання фейкових новин за допомогою чат-боту ChatGPT Сьогодні 04:19 — Фінтех і Картки

У Китаї вперше у світі заарештували людину за написання фейкових новин за допомогою чат-боту ChatGPT. Про це повідомляє South China Morning Post (SCMP), пише processer.media

Поліція провінції Ганьсу на північному заході Китаю заарештувала чоловіка на прізвище Хун за звинуваченням у «використанні технологій штучного інтелекту з метою оприлюднення неправдивої інформації».

За даними правоохоронців, підозрюваний опублікував фейкову новину, в якій стверджувалося, що 9 людей загинули внаслідок аварії місцевого поїзда 25 квітня. Виявилося, що новина була придумана ШІ ChatGPT.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.