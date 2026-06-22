OpenAI дозволить компаніям встановлювати ліміти в ChatGPT для працівників

Нові оновлення дозволять організаціям відстежувати тенденції використання платформи з часом, а також визначати найактивніших користувачів і нові патерни застосування штучного інтелекту.
Ліміти на використання платформи
Менеджери акаунтів тепер можуть встановлювати ліміт кредитів за замовчуванням для всього робочого простору.
Щоб допомогти компаніям краще контролювати витрати на ШІ, клієнти також можуть налаштовувати специфічні ліміти для різних груп усередині організації та робити індивідуальні винятки для працівників, яким потрібно більше потужностей ШІ.