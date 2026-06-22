OpenAI дозволить компаніям встановлювати ліміти в ChatGPT для працівників Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

Менеджери акаунтів зможуть встановлювати ліміти

OpenAI запустила нову аналітику використання та оновлені інструменти контролю витрат для своєї платформи ChatGPT Enterprise.

Про це повідомляє Reuters.

Нові функції допоможуть контролювати витрати та відстежувати ліміти, оскільки активне використання ШІ-інструментів «просунутими користувачами» в компаніях призводить до стрімкого зростання бюджетів.

Як працюватиме нова функція

В OpenAI повідомили, що їхня панель керування для корпоративних клієнтів надаватиме повну картину використання кредитів ChatGPT та Codex.

Тепер адміністратори зможуть бачити деталізований звіт про споживання ресурсів окремими користувачами, різними продуктами та конкретними моделями ШІ.

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Нові оновлення дозволять організаціям відстежувати тенденції використання платформи з часом, а також визначати найактивніших користувачів і нові патерни застосування штучного інтелекту.

Ліміти на використання платформи

Менеджери акаунтів тепер можуть встановлювати ліміт кредитів за замовчуванням для всього робочого простору.

Щоб допомогти компаніям краще контролювати витрати на ШІ, клієнти також можуть налаштовувати специфічні ліміти для різних груп усередині організації та робити індивідуальні винятки для працівників, яким потрібно більше потужностей ШІ.

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В OpenAI додали, що нові інструменти дозволять співробітникам самостійно перевірять свій баланс кредитів і запитувати додаткові ліміти, обґрунтовуючи потребу в них.

Корпоративні клієнти почали використовувати нову аналітику та оновлені інструменти контролю витрат з 18 червня.

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