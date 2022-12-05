ОПЕК+ вирішив не скорочувати видобуток на фоні обмеження ціни на російську нафту — Finance.ua

ОПЕК+ вирішив не скорочувати видобуток на фоні обмеження ціни на російську нафту Сьогодні 14:32 — Енергетика

ОПЕК+ вирішив не скорочувати видобуток на фоні обмеження ціни на російську нафту

Організація країн-експортерів нафти та союзники (ОПЕК+) домовилася дотримуватися своїх цілей з видобутку, оскільки нафтові ринки намагаються оцінити вплив уповільнення попиту з боку Китаю та обмеження цін на російський ресурс, пише Reuters.

Це рішення було ухвалено через два дні після того, як країни «Великої сімки» домовилися про цінову стелю на нафту з росії.

Міністри моніторингового комітету наступного разу зустрінуться 1 лютого, а повне засідання заплановане на 3-4 червня.

У жовтні ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу, що становить близько 2% світового обсягу. Вашингтон звинуватив організацію та одного з її лідерів, Саудівську Аравію, у тому, що вони стали на бік росії, незважаючи на війну в Україні.

В ОПЕК+ стверджували, що скоротили видобуток через слабкіші економічні перспективи. Ціни на нафту знизилися з жовтня через уповільнення економічного зростання в Китаї та світі, а також більш високі процентні ставки.

Нагадаємо, країни групи G7 узгодили граничну ціну на імпорт російської нафти на рівні $60 за барель.

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

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