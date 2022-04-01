ОПЕК+ не змінив план збільшення поставок нафти на ринок — Finance.ua

ОПЕК+ не змінив план збільшення поставок нафти на ринок

Вчора 09:46 — Енергетика

Країни-експортери нафти (ОПЕК+) вирішили дотримуватися плану поступового збільшення видобутку після пандемії COVID-19 і не погодилися його розширити попри розпочату росією війну.

Про це повідомляє Bloomberg.

ОПЕК таким чином знову вирішила не реагувати розширенням поставок на кризу, яка охопила ринки нафти.

Згідно з заявою, картель ратифікував очікуване рішення збільшення поставок на 432 тисяч барелів на добу, запланований на травень, на онлайн-засіданні в четвер. Зустріч тривала 12 хвилин — на хвилину менше, ніж минула.

Водночас з метою пом’якшити кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну, адміністрація президента США Джо Байдена планує вивільняти близько 1 мільйона барелів на день із запасів сирої нафти протягом кількох місяців.

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