Нафта подорожчала через посилення санкцій проти росії — Finance.ua
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Нафта подорожчала через посилення санкцій проти росії

Вчора 11:30Енергетика
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Ціни на нафту продовжили своє ралі в п’ятницю, 18 березня, наприкінці третього нестабільного торговельного тижня.
Про це повідомляє Reuters.
Що буде із цінами? Нафта дорожчає, оскільки незначний прогрес у мирних переговорах між росією та Україною викликав загрозу посилення санкцій та тривалого перебою у постачанні нафти.
Ф’ючерси на нафту марки Brent підскочили на 2,6%, до 109,39 долара за барель після зростання майже на 9% у четвер, що стало найбільшим відсотковим приростом із середини 2020 року. Ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 2,9%, до 105,91 долара за барель, додавши до стрибка на 8% у четвер.
Незважаючи на відскок, обидва еталонні контракти мали закінчити тиждень із падінням приблизно на 3% після того, як торгувалися в діапазоні 16 доларів. Ціни впали з 14-річного максимуму, досягнутого майже два тижні тому.
Прогнози. Аналітик RBC Capital Хеліма Крофт попередила, що втрати від експорту російської нафти, ймовірно, виявляться стійкими і що компенсуючих барелів не вистачає.
Волатильність відлякала гравців від ринку нафти, що, у свою чергу, може посилити коливання цін, вважають трейдери, банкіри та аналітики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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