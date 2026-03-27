Опалювальний сезон завершується: у яких містах уже вимикають тепло та які міста на черзі

Деякі міста відкладають завершення опалювального сезону до стійкого потепління
Деякі міста відкладають завершення опалювального сезону до стійкого потепління
У різних регіонах України почали поступово завершувати опалювальний сезон 2025−2026 років. Рішення ухвалюють з урахуванням погодних умов, а також безпекової ситуації в прифронтових областях.
Про це повідомляє РБК-Україна.

Де опалення вже відключають

У Київській області вже розпочали процес завершення опалювального періоду через стійке потепління. Водночас остаточні рішення ухвалюють на місцях залежно від погодних умов. Зокрема, у Броварах опалення припиняють із 27 березня.
У Лубнах Полтавської області батареї для більшості споживачів планують вимкнути з 28 березня, але в лікарнях тепло залишать.
У Кременчуці завершення опалювального сезону заплановано на 31 березня. При цьому разом із теплом, імовірно, припинять і подачу гарячої води через значні витрати міського бюджету на компенсацію тарифів.
У Мукачеві Закарпатської області опалювальний сезон завершиться з 1 квітня для населення, бюджетних установ та організацій, однак у разі похолодання теплопостачання можуть тимчасово відновлювати.
Також повідомляється, що в Чорноморську Одеської області сезон планують завершити наступного тижня, після 30 березня.

Прифронтові області готуються до завершення

У Донецькій області опалювальний сезон планують завершити вже цього тижня. Паралельно в області починають підготовку до наступного сезону, який, за прогнозами, може бути ще складнішим через постійні обстріли інфраструктури.
У Харківській області рішення про завершення опалювального періоду поки що має ухвалюватися на рівні громад. Згідно з розпорядженням голови ОДА, тепло можна вимикати не раніше, ніж середньодобова температура протягом трьох діб перевищить +8°C.

Де опалення ще триває

У деяких містах поки що не поспішають із відключенням тепла. Зокрема, у Чернівцях станом на 26 березня рішення про завершення сезону ще не ухвалили — там очікують офіційних погодних даних.
У Хмельницькому також не планують повністю вимикати опалення найближчим часом. Через мінливу погоду котельні працюють у змінному режимі — вдень тепло можуть тимчасово обмежувати, а вночі відновлювати.
У Черкасах питання завершення сезону розглядатимуть тільки після стабільного підвищення температури понад +8°C протягом трьох днів поспіль.
За матеріалами:
РБК-Україна
