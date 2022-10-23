Опалювальний сезон: яка мінімальна температура у приміщеннях у країнах Європи — Finance.ua
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Опалювальний сезон: яка мінімальна температура у приміщеннях у країнах Європи

Особисті фінанси
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Опалювальний сезон: яка мінімальна температура у приміщеннях у країнах Європи
Опалювальний сезон: яка мінімальна температура у приміщеннях у країнах Європи, freepik.com
У деяких регіонах України, зокрема в Києві, починають включати опалення. Через удари росії по об’єктах енергетичної інфраструктури, необхідності економити газ і вугілля в квартирах українців буде не так тепло, як раніше. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, середня температура в будинках становитиме 18 градусів, а мінімально допустима — 16 градусів.
Про це пише «Слово і діло».
У Швеції рекомендують підтримувати температуру від 20 до 24 градусів у приміщенні. Температуру нижче за 18 градусів там вважають ризикованою для здоров’я.
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У Данії раніше рекомендували зберігати у приміщеннях температуру на рівні 21 градуса (а в окремих випадках 22-25 градусів). Але цього року через витрати на електроенергію мінімальну температуру у будинках знизять до 19 градусів.
У Швейцарії у рамках добровільної кампанії з енергозбереження також рекомендували знизити температуру у приміщеннях до 19 градусів. В Італії теж, щоб знизити залежність від російського газу, температуру в приміщеннях цієї зими рекомендували знизити на один градус — до 19.
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У Німеччині та Великій Британії мінімально допустима температура становить 18 градусів.
У сусідній з нами Польщі також у рамках економії закликали знизити температуру у приміщеннях до 17 градусів. Аналогічно у Франції.
Інфографіка: &laquo;Слово і&nbsp;діло&raquo;
Інфографіка: «Слово і діло»

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Слово і Діло
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