Опалювальний сезон: яка мінімальна температура у приміщеннях у країнах Європи — Finance.ua

Опалювальний сезон: яка мінімальна температура у приміщеннях у країнах Європи Вчора 10:36 — Особисті фінанси

Опалювальний сезон: яка мінімальна температура у приміщеннях у країнах Європи, freepik.com

У деяких регіонах України, зокрема в Києві, починають включати опалення. Через удари росії по об’єктах енергетичної інфраструктури, необхідності економити газ і вугілля в квартирах українців буде не так тепло, як раніше. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, середня температура в будинках становитиме 18 градусів, а мінімально допустима — 16 градусів.

Про це пише «Слово і діло».

У Швеції рекомендують підтримувати температуру від 20 до 24 градусів у приміщенні. Температуру нижче за 18 градусів там вважають ризикованою для здоров’я.

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У Данії раніше рекомендували зберігати у приміщеннях температуру на рівні 21 градуса (а в окремих випадках 22-25 градусів). Але цього року через витрати на електроенергію мінімальну температуру у будинках знизять до 19 градусів.

У Швейцарії у рамках добровільної кампанії з енергозбереження також рекомендували знизити температуру у приміщеннях до 19 градусів. В Італії теж, щоб знизити залежність від російського газу, температуру в приміщеннях цієї зими рекомендували знизити на один градус — до 19.

У Німеччині та Великій Британії мінімально допустима температура становить 18 градусів.

У сусідній з нами Польщі також у рамках економії закликали знизити температуру у приміщеннях до 17 градусів. Аналогічно у Франції.

Інфографіка: «Слово і діло»

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