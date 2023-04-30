Опалювальний сезон у Євросоюзі: як країни скоротили споживання газу — Finance.ua

Опалювальний сезон у Євросоюзі: як країни скоротили споживання газу Сьогодні 11:48 — Енергетика

Опалювальний сезон у Євросоюзі: як країни скоротили споживання газу

Європа, всупереч страшилкам кремлівської пропаганди, не «замерзла» без російського газу цієї зими. Навпаки, країни Євросоюзу перевиконали свій план з економії споживання, скоротивши його майже на 18% замість 15%. А політичну домовленість щодо зменшення рівня споживання продовжили ще на рік.

Про це пише «Слово і діло».

Активніше за інші країни скорочувала споживання газу Фінляндія. У вересні країна знизила споживання на 57,2% порівняно з минулим періодом, у жовтні — на 52,9%, у листопаді — на 29,8%, у грудні — на 65%, у січні — на 39,1%, у лютому — на 7,3%.

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Також активно знижували залежність від газу країни Балтії. Так, Латвія у вересні знизила рівень споживання на 43,7%, у жовтні — на 65,4%, у листопаді — на 9,7%, у грудні — на 15,9%, у січні — на 24%. Але у лютому рівень споживання в країні зріс на 11,2% порівняно з попереднім опалювальним сезоном.

Литва у період з вересня до січня (за лютий даних немає) скорочувалася рівень споживання на 23%, 43,7%, 30,1%, 8,5% та 35,7%.

В Естонії у вересні споживання знизилося на 39,1%, у жовтні — на 39,5%, у листопаді — на 31,5%, у грудні — на 40,9%, у січні — на 35,9%, даних за лютий також немає.

Швеція на початку осені знизила споживання блакитного палива на 41,3%, у жовтні — на 39,4%, у листопаді — на 48%, у грудні — на 28,9%, у січні — на 24,3%, у лютому — на 16,5%.

Деякі країни Євросоюзу у вересні збільшили споживання газу, але далі під час опалювального сезону почали економити — Австрія, Бельгія, Німеччина, Угорщина, Франція.

Єдиною країною, яка збільшувала споживання газу, є Мальта. У вересні в країні було спожито на 12% більше газу, у жовтні було зниження на 5,6%, у листопаді знову зростання на 41,6%, у грудні — зростання на 33,6%, у січні — зростання на 24,6% %, у лютому — зростання на 12,8%.

Інфографіка: «Слово і діло»

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