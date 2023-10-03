ООН виділяє $123 мільйона на допомогу українцям взимку — Finance.ua

ООН виділяє $123 мільйона на допомогу українцям взимку Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

ООН виділяє $123 мільйона на допомогу українцям взимку

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) виділить 123 мільйони доларів для допомоги у зимовий період внутрішньо переміщеним особами та іншим людям, які постраждали від війни.

Про це йдеться у звіті УВКБ ООН.

Згідно з підрахунками ООН, допомоги потребують 900 000 осіб. 450 000 людей отримають грошову допомогу для задоволення потреб, пов’язаних із зимою, включно з витрати на електроенергію та оренду. Там, де виплата готівка неможлива, ООН та партнери роздадуть обігрівачі та непродовольчі товари.

Також люди зможуть отримати притулок чи допомогу з ремонтом житла, щоб сім'ї могли залишатися «в теплі, безпеці та гідності вдома». Спеціальні представники ООН проінспектують оселі у сільській місцевості, тому маломобільні люди зможуть продовжувати отримувати необхідну допомогу та послуги по місцю проживання.

Згідно із звітом, 1350 сімей отримають готівку для оренду житла. Понад 14 тисячам осіб допоможуть утеплити будинки з поганою ізоляцією, роздадуть набори «швидкого тепла» обігрівачі на твердому паливі.

Люди також отримають зимові непродовольчі товари, включаючи термоковдри, матраци, спальні мішки, сонячні лампи, термоси та рушники. Крім того, зимові куртки і черевики.

Фахівці з ООН також надаватимуть психосоціальну та юридичну підтримку, щоб допомогти сім'ям отримати доступ до ключових цивільних документів, а також житла, землі та власності.

Окрім цього, вже закуплена та готова до експлуатації партія генераторів, які будуть розподілені між людьми за потреби.

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