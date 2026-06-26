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ООН призупинила супровід суден через Ормузьку протоку — причини

Світ
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Міжнародна морська організація ООН тимчасово зупинила операцію з виведення суден з району Ормузької протоки. Причиною стала атака на вантажне судно в Оманській затоці, яка поставила під сумнів безпеку морського коридору.
Про це повідомляє Reuters.
Програму з супроводу суден організацією запустили 23 червня для допомоги сотням бортів і тисячам моряків, які залишалися заблокованими в регіоні через бойові дії.
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Для проходу суден були визначені два маршрути — через іранські та оманські води, останній варіант був підтримуваний Штатами. До моменту призупинення роботи морської організації нею скористалися 57 суден, на борту яких перебували близько 1100 моряків.
Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес заявив, що пауза необхідна для оцінки гарантій безпеки після останнього інциденту. За попередніми даними, атаковане судно не брало участі в офіційній програмі евакуації.

Удар по крихкій угоді США та Ірану

Водночас Reuters повідомляє, що атака стала новим ударом по крихких домовленостях щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
За даними агентства, судно було пошкоджене після удару поблизу оманського узбережжя. Американські чиновники припускають, що до інциденту може бути причетний Іран, хоча офіційного підтвердження цьому наразі немає.
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Як відомо, Ормузька протока залишається одним із найважливіших морських шляхів світу, через який проходить значна частина глобального експорту нафти. Після часткового відновлення руху суден трафік у регіоні почав зростати, однак остання атака знову посилила побоювання щодо безпеки навігації.
Слід зазначити, що Іран закрив Ормузьку протоку за лічені дні після укладення мирної угоди зі США у червні.
В ніч на 18 червня президент США Дональд Трамп підписав рамкову угоду з Іраном. Вона передбачала попередні домовленості про мир, але робота ще триває. Особливо невирішеним є питання ядерної програми Тегерану.
За матеріалами:
РБК-Україна
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