Іран заявив, що МАГАТЕ не планує інспектувати пошкоджені ядерні об’єкти Ірану (відповідь США) Сьогодні 18:16 — Світ

Іран заявив, що МАГАТЕ не планує інспектувати пошкоджені ядерні об’єкти Ірану (відповідь США)

Президент Дональд Трамп у вівторок звинуватив Тегеран у «неправдивих заявах» після того, як іранський чиновник заявив, що його уряд не погодився дозволити міжнародним інспекторам доступ до пошкоджених ядерних об’єктів своєї країни, незважаючи на заяви США.

Трамп заявив, що Іран вже погодився на інспекції на невизначений термін, і натякнув, що це один із багатьох пунктів прогресу за останні дні. «Якщо вони не погодяться на це, подальших переговорів не буде!» — написав Трамп на Truth Social.

Суперечливі версії свідчать про те, що між сторонами все ще може існувати значна відстань щодо поточних умов переговорів. І це може бути одним із багатьох питань, які досі є предметом суперечок: іранські чиновники також спростували інші повідомлення про деталі, що стосуються обговорень програми Тегерана з балістичних ракет та того, як його уряд може використати мільярди доларів розморожених коштів, які він очікує отримати в результаті мирних переговорів.

Суперечка щодо інспекцій виникла, коли віце-президент Джей Ді Венс заявив, що Іран погодився надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до своїх ядерних об’єктів, заявивши журналістам у Швейцарії, що це «важлива віха для американського народу та перший крок до остаточної денуклеаризації або остаточного припинення програми ядерної зброї в Ірані».

Однак наступного дня Іран відкинув це твердження, а речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Бакай заявив, що немає жодного плану для інспекцій МАГАТЕ його ядерних об’єктів, пошкоджених війною, і що посадовці не зустрічалися з генеральним директором організації.

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«Для цього питання просто немає встановленої процедури», — сказав Бакай у коментарях, перерахованих державними ЗМІ, додавши, що Іран «дотримуватиметься стандартних процедур, які вже чітко визначені та прозорі».

Американські чиновники, включаючи Венса, неодноразово заявляли, що Іран вводить в оману у своїй версії поточних переговорів. Державний секретар Марко Рубіо заявив журналістам у вівторок, що заяви Ірану були зумовлені «внутрішньою політикою».

«Ми знаємо, що вони домовилися зробити, і тепер вони або зроблять це, або ні», — сказав Рубіо, прибувши до Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, щоб зустрітися з арабськими союзниками з країн Перської затоки. «Якщо вони це зроблять, процес просунеться вперед, а якщо ні, президенту доведеться прийняти деякі рішення».

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Іран регулярно піддавався інспекціям згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та погодився на більш інтенсивний моніторинг згідно з ядерною угодою Обами, яку Трамп часто засуджував. Після того, як Трамп розірвав цю угоду у 2018 році, Іран заблокував доступ МАГАТЕ до деяких об’єктів, тоді як деякі інспекції продовжувалися.

З червня 2025 року Іран заборонив інспекторам відвідувати місця, що були бомбардовані США та Ізраїлем.

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