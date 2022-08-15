ООН планує експортувати «зерновим коридором» з України по 2–5 млн тонн зерна щомісяця – Reuters — Finance.ua
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ООН планує експортувати «зерновим коридором» з України по 2–5 млн тонн зерна щомісяця – Reuters

Аграрний ринок
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Україна ще має 20 млн тонн минулорічного врожаю та очікує стільки ж цього року. ООН заявила про плани експортувати «зерновим коридором» з України від 2 до 5 млн тонн зерна щомісячно.
Про це пише Reuters з посиланням на представника ООН в Стамбулі Фредеріка Кенні.
Зазначається, що організація очікує значного зростання кількості заявок на транзит вантажу у зв’язку з деблокадою українських портів. Наразі експорт збіжжя здійснюється 12 суднами, що залишалися в Україні від початку повномасштабного вторгнення, та ще 4 кораблями, які отримали дозвіл увійти до портів.
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Кенні зазначив, що кількість перевезень має зрости, коли сторони узгодять торгові умови.
Представник ООН додав, що турецькі власники суден виявили велику зацікавленість до трансферу українського зерна — зараз декілька порожніх суден чекають укладення угод, щоб відправитися до України за вантажем.
Як пише Reuters, в Україні залишилось ще 20 млн тонн минулорічного врожаю, а від посівної цього року очікують ще стільки ж продукту.

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За матеріалами:
Agravery
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