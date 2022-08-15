ООН планує експортувати «зерновим коридором» з України по 2–5 млн тонн зерна щомісяця – Reuters — Finance.ua

ООН планує експортувати «зерновим коридором» з України по 2–5 млн тонн зерна щомісяця – Reuters Вчора 09:32 — Аграрний ринок

Україна ще має 20 млн тонн минулорічного врожаю та очікує стільки ж цього року. ООН заявила про плани експортувати «зерновим коридором» з України від 2 до 5 млн тонн зерна щомісячно.

Про це пише Reuters з посиланням на представника ООН в Стамбулі Фредеріка Кенні.

Зазначається, що організація очікує значного зростання кількості заявок на транзит вантажу у зв’язку з деблокадою українських портів. Наразі експорт збіжжя здійснюється 12 суднами, що залишалися в Україні від початку повномасштабного вторгнення, та ще 4 кораблями, які отримали дозвіл увійти до портів.

Кенні зазначив, що кількість перевезень має зрости, коли сторони узгодять торгові умови.

Представник ООН додав, що турецькі власники суден виявили велику зацікавленість до трансферу українського зерна — зараз декілька порожніх суден чекають укладення угод, щоб відправитися до України за вантажем.

Як пише Reuters, в Україні залишилось ще 20 млн тонн минулорічного врожаю, а від посівної цього року очікують ще стільки ж продукту.

Agravery За матеріалами:

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