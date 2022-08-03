Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці, — Зеленський — Finance.ua

Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці, — Зеленський Вчора 18:34 — Казна та Політика

Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці, — Зеленський

Блокування росією українських портів завдає значних втрат як економіці України, так і світу. Експорт продовольства дозволить повернути близько 10 млрд доларів в економіку держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський перед студентами в Австралії.

«Економіка сьогодні в комі. І ми повинні всім світом, як лікарі, зробити так, щоб наша економіка дихала», — сказав він.

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Зеленський зазначив, що щомісячний дефіцит складає 5 млрд доларів.

«Там (в портах. — Ред.) як мінімум зерна на 10 млрд доларів, які повинні повернутися в нашу економіку... Це зерно надасть нам можливість прожити ще 2 місяці. Для нас це важливо, а росія це блокує, бо розуміє, що блокування портів може призвести до голоду та хаосу у багатьох країнах», — додав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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