Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці, — Зеленський — Finance.ua

Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці, — Зеленський
Блокування росією українських портів завдає значних втрат як економіці України, так і світу. Експорт продовольства дозволить повернути близько 10 млрд доларів в економіку держави.
Про це заявив президент Володимир Зеленський перед студентами в Австралії.
«Економіка сьогодні в комі. І ми повинні всім світом, як лікарі, зробити так, щоб наша економіка дихала», — сказав він.
Зеленський зазначив, що щомісячний дефіцит складає 5 млрд доларів.
«Там (в портах. — Ред.) як мінімум зерна на 10 млрд доларів, які повинні повернутися в нашу економіку... Це зерно надасть нам можливість прожити ще 2 місяці. Для нас це важливо, а росія це блокує, бо розуміє, що блокування портів може призвести до голоду та хаосу у багатьох країнах», — додав президент.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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