Україна арештувала чотири судна, які возили крадене зерно — Finance.ua
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Україна арештувала чотири судна, які возили крадене зерно

Казна та Політика
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Суд арештував 4 судна, що порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого Криму. Вони перевозили викрадене з України зерно.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
«Судна заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, приймаючи участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна до третіх країн, таким чином були знаряддям вчинення злочинів», — йдеться в повідомленні.
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Встановлено, що судна «Матрос Позинич», «Михаил Ненашев», «Матрос Кошка» під прапором рф, а також сирійське судно здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту.
За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється розслідування за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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