Оновлено список окупованих територій: українці з яких громад отримають гроші — Finance.ua

Оновлено список окупованих територій: українці з яких громад отримають гроші

Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Оновлено список окупованих територій: українці з яких громад отримають гроші

У четвер, 28 квітня, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновили перелік громад у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих громад, які потрапили у вороже оточення.

Оновлений список опублікували на офіційному сайті профільного міністерства. Саме на підставі цього переліку з 1 травня 2022 року вимушені переселенці зможуть отримати передбачені державою виплати.

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Перелік сформували за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Наразі військові рф так чи інакше загрожують безпеці та життю мешканців восьми областей.

У Дніпропетровській області в окупацію потрапили дві громади Криворізького району. Громади Донецької та Луганської областей перебувають у цьому переліку в повному складі. Це означає, що з 1 травня усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані на території громад цих областей, отримають грошову допомогу від держави.

У Херсонській області окуповані 49 територіальних громад.

У Миколаєві у скрутному становищі через армію рф перебувають чотири територіальні громади.

Також на грошову допомогу від держави можуть претендувати мешканці 51 громади на Харківщині та 49 громад на Запоріжжі.

На Одещині окупанти оточили 1 територіальну громаду.

Довідка Finance.ua:

такі переселенці можуть отримати виплати в розмірі 2 тис. грн щомісяця. Крім того, гроші платитимуть і дітям. За кожну дитину, що переїхала у безпечне місце, держава платитиме батькам 3 тис. грн. Таку ж суму можуть отримати і особи з інвалідністю.

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