Онлайн-зустрічі з ДПС та скасування штрафу за помилкову сплату податків: Зеленський підписав закон про зміни у Податковому кодексі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Онлайн-зустрічі з ДПС та скасування штрафу за помилкову сплату податків: Зеленський підписав закон про зміни у Податковому кодексі

Казна та Політика
9
Онлайн-зустрічі з ДПС та скасування штрафу за помилкову сплату податків: Зеленський підписав закон про зміни у Податковому кодексі
Онлайн-зустрічі з ДПС та скасування штрафу за помилкову сплату податків: Зеленський підписав закон про зміни у Податковому кодексі
Президент України підписав законопроєкт № 9662 про зміни у Податковий кодекс про диджиталізацію деяких податкових сервісів.
Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту на сайті ВР.
Як повідомляється, документ передбачає, зокрема, вдосконалення онлайн-комунікацій із платниками податків.
Читайте також
Так завдяки змінам у Податковому кодексі платники зможуть взаємодіяти з ДПС у режимі відеоконференції.
Зокрема, платники отримають можливість долучатися у режимі відеоконференції до розгляду своїх скарг на рішення про відмову у реєстрації податкових накладних (ПН)/розрахунків коригування (РК), або долучитись онлайн до розгляду заперечень платника до акта перевірки.
Крім того, закон передбачає:
  • скасування відповідальності за помилкове зазначення платником у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів (за умови своєчасної сплати);
  • скорочення строків бюджетного відшкодування, а саме до 20 днів в камеральних перевірках та до 40 днів у документальних перевірках тощо.
Читайте також
Також у законі скасували обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише тридцять днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення та ін.
Окремо документ розв’язує питання налагодження обміну інформацією між податковими органами та Центральним депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, уповноваженими обслуговувати рахунки власників часток товариств в обліковій системі часток товариств.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.