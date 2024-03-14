Онлайн-зустрічі з ДПС та скасування штрафу за помилкову сплату податків: Зеленський підписав закон про зміни у Податковому кодексі — Finance.ua

Онлайн-зустрічі з ДПС та скасування штрафу за помилкову сплату податків: Зеленський підписав закон про зміни у Податковому кодексі Сьогодні 17:41 — Казна та Політика

Онлайн-зустрічі з ДПС та скасування штрафу за помилкову сплату податків: Зеленський підписав закон про зміни у Податковому кодексі

Президент України підписав законопроєкт № 9662 про зміни у Податковий кодекс про диджиталізацію деяких податкових сервісів.

з посиланням на картку законопроєкту на сайті ВР. Про це пише УННз посиланням на картку законопроєкту на сайті ВР.

Як повідомляється, документ передбачає, зокрема, вдосконалення онлайн-комунікацій із платниками податків.

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Так завдяки змінам у Податковому кодексі платники зможуть взаємодіяти з ДПС у режимі відеоконференції.

Зокрема, платники отримають можливість долучатися у режимі відеоконференції до розгляду своїх скарг на рішення про відмову у реєстрації податкових накладних (ПН)/розрахунків коригування (РК), або долучитись онлайн до розгляду заперечень платника до акта перевірки.

Крім того, закон передбачає:

скасування відповідальності за помилкове зазначення платником у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів (за умови своєчасної сплати);

скорочення строків бюджетного відшкодування, а саме до 20 днів в камеральних перевірках та до 40 днів у документальних перевірках тощо.

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Також у законі скасували обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише тридцять днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення та ін.

Окремо документ розв’язує питання налагодження обміну інформацією між податковими органами та Центральним депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, уповноваженими обслуговувати рахунки власників часток товариств в обліковій системі часток товариств.

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