Онлайн-продажі у США в "чорну п'ятницю" досягли рекордних $9 млрд — Finance.ua

Онлайн-продажі у США в "чорну п'ятницю" досягли рекордних $9 млрд Сьогодні 18:30 — Світ

Онлайн-продажі у США в "чорну п'ятницю" досягли рекордних $9 млрд

Споживачі США витратили рекордні $9,12 млрд під час онлайн-покупок в «чорну п’ятницю» в 2023 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Adobe Analytics, що вимірює електронну комерцію шляхом аналізу транзакцій на вебсайтах.

Незважаючи на високу інфляцію, американські споживачі змогли придбати товари за великими знижками, від смартфонів до іграшок.

Як повідомляє Adobe Analytics, онлайн-витрати зросли на 2,3% у «чорну п’ятницю», завдяки тому, що споживачі чекали знижок до традиційних днів великих покупок, незважаючи на те, що пропозиції починаються ще у жовтні.

Adobe Analytics має доступ до даних про покупки у 85% зі 100 найбільших інтернет-магазинів у США. Вона прогнозувала, що продажі у «чорну п’ятницю» зростуть лише на 1%.

Adobe очікує, що Кіберпонеділок знову стане найбільшим днем онлайн-покупок у сезоні, що принесе $11,2 млрд витрат.

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