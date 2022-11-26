Чорна п'ятниця в Україні: середній чек, найпопулярніші товари, зацікавленість українців — Finance.ua

Чорна п'ятниця в Україні: середній чек, найпопулярніші товари, зацікавленість українців Сьогодні 07:02 — Особисті фінанси

Чорна п'ятниця в Україні: середній чек, найпопулярніші товари, зацікавленість українців

Україна перебуває серед країн, в яких за останні 3 роки інтерес до Чорної п’ятниці істотно знизився (на 43%).

Про це свідчать результати дослідження команди Picodi

Як зазначається, кінець листопада, як і раніше, є одним з найспекотніших періодів в українському e-commerce, коли обсяг продажів збільшується в два рази в порівнянні зі звичайним днем.

Інфографіка: Picodi

В Україні інтерес покупців знизився на 43% (дані за 2021 р. в порівнянні з 2019 р.). Скоріше за все, це пов’язано не лише з пандемією та нестабільною фінансовою ситуацією, але й з надмірним використанням термінів «Black Friday» та «Black Week» для будь-яких розпродажів, крім основних наприкінці листопада.

Однак є країни, в яких, незважаючи на пандемію, зацікавленість акціями та знижками на Чорну п’ятницю збільшилась. Це Чилі (+33%), Японія (+22) та Фінляндія (+1%).

Інфографіка: Picodi

Хоч зараз інтерес до Чорної п’ятниці як ніколи низький, розпродажі наприкінці листопада — це досі найгарячіший час для української онлайн-торгівлі. 26 листопада 2021 року обсяг продажів збільшився на 101% в порівнянні зі звичайним днем, а в інші дні так званого чорноп’ятничного тижня цей показник вагався між 18% та 59%.

Чорна п’ятниця в Україні

В українців, які робили покупки під час розпродажів наприкінці листопада 2021 р., найбільш популярними були наступні категорії: одяг і взуття, товари для дому, косметика, електроніка та побутова техніка, відпочинок/подорожі (квитки, готелі).

При цьому середня вартість покупок дорівнювала 2 300 грн, а розмір отриманої знижки — 39%, що дозволило покупцям заощадити 1 450 грн. Варто відзначити, що пропоновані магазинами знижки охоплювали обмежений асортимент і кількість товарів.

Якщо говорити про купівельну активність протягом доби, то українців, в більшості випадків, можна зарахувати до вечірніх покупців: години пік в інтернет-магазинах припадають на 21:00–22:00.

Інфографіка: Picodi

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