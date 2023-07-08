Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні — Finance.ua

Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні
Обмудсмен Дмитро Лубинець розповів про те, як підтвердити податкове резидентство українцям, які перебувають в інших країнах.
Податковий резидент — особа, яка підлягає оподаткуванню на підставі місця проживання, постійного місця перебування в іншій країні.
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Щоб підтвердити факт податкового резидентства треба:
- Отримати довідку чи підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами (такі форми подаються з переказом).
- Надати довідку про податкове резидентство України до податкових органів країни перебування.
- Отримати від податкових органів країни перебування підтвердження (або відмови) про зарахування сплачених в Україні податків.
Довідка Finance.ua:
- Міністерство цифрової трансформації оголосило про затвердження переліку для програми е-резидентства України — йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд, однак перелік розширюватиметься;
- Верховна Рада 6 жовтня прийняла в цілому законопроєкт № 5270 про електронне резидентство. А вже з 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство, що дозволить іноземцям вести бізнес в Україні.
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