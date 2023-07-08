Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні — Finance.ua
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Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні

Особисті фінанси
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Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні
Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні
Обмудсмен Дмитро Лубинець розповів про те, як підтвердити податкове резидентство українцям, які перебувають в інших країнах.
Податковий резидент — особа, яка підлягає оподаткуванню на підставі місця проживання, постійного місця перебування в іншій країні.
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Щоб підтвердити факт податкового резидентства треба:
  1. Отримати довідку чи підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами (такі форми подаються з переказом).
  2. Надати довідку про податкове резидентство України до податкових органів країни перебування.
  3. Отримати від податкових органів країни перебування підтвердження (або відмови) про зарахування сплачених в Україні податків.
Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство цифрової трансформації оголосило про затвердження переліку для програми е-резидентства України — йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд, однак перелік розширюватиметься;
  • Верховна Рада 6 жовтня прийняла в цілому законопроєкт № 5270 про електронне резидентство. А вже з 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство, що дозволить іноземцям вести бізнес в Україні.

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За матеріалами:
Finance.ua
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